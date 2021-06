Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Dans le cadre des opérations Vid fon kour, la ville de Saint-Paul a organisé une vaste opération de récupération et de recyclage des pneus ce mercredi 2 juin 2021 pour participer à la lutte anti-vectorielle. Plus de 600 pneus ont été récupérés. Contactée par Imaz Press, Nolwenn Hermier, directrice du pôle citoyenneté et vie locale à la mairie de Saint-Paul, rappelle le but de ces opérations. (Photos : ville de Saint-Paul)

