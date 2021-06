Le Centre communal d'action sociale de Saint-Paul a organisé une rencontre intergénérationnelle ce mercredi 2 juin 2021 à l'école primaire Yves Paula de Bois de Nèfles. Au cours de cette rencontre 60 enfants de trois à onze ans ont réalisé des activités avec six personnes âgées. Ces évènements se renouvelleront tous les mercredis jusqu'au 7 juillet 2021, et sont organisés en partenariat avec l'association de garderie périscolaire la Caz à Marmailles et le club de personnes âgées "Vive la Joie". Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville (Photos : mairie de Saint-Paul)

Dans la continuité des actions réalisées dans le cadre du "Mois bleu", tous les ans au mois d’octobre, cette rencontre a pour but de renforcer le lien intergénérationnel. Ce sont environ 60 enfants âgés entre 3 et 11 ans dans le secteur de Bois-de-Nèfles et 6 gramounes du club de 3ème âge " Vive la Joie " qui se retrouvent tous les mercredis jusqu’au 7 juillet 2021 de 9h00 à 11h30, pour réaliser ensemble des activités diverses et variées à l’école primaire Yves Paula.

Recyclage de palettes en bois, avec la fabrication de “Ti Ban” et de jardinières, plantation de plantes aromatiques, création de savons artisanaux à base d’ingrédients naturels, les enfants et les seniors ont un programme bien chargé.

" Suite au Mois bleu, on a réalisé que c’est un vrai plaisir d’être en contact avec les enfants. Ça nous permet de sortir, de voir du monde malgré le Covid. On souhaite leur apporter notre savoir-faire, à leur âge on avait pour activité la couture, on veut aussi apprendre aux petits à faire un ourlet ou mettre des boutons. " explique Chantal Myrthe, présidente du club de 3ème jeunesse "Vive la Joie". Rompre la solitude devenue plus présente, partager des connaissances oubliées à une jeune génération ultra connectée, voila les objectifs de ce moment convivial.

Instant découverte pour certains, nostalgie pour d’autres. Très bientôt, le club de personnes âgées Célimène auront le plaisir de présenter une exposition d’objets lontan. De quoi ravir la flamme des souvenirs des gramounes et d’offrir un voyage dans le temps aux enfants.

Avec le contexte sanitaire actuel, la municipalité de Saint-Paul est sensible à l’isolement dont de plus en plus de personnes âgées font face. La ville de Saint-Paul a la volonté de faire du Mois bleu, une année bleue ! Aussi, d’autres activités intergénérationnelles vont se poursuivre dans le secteur, pour le plus grand plaisir des jeunes et moins jeunes.