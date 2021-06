Publié il y a 20 minutes / Actualisé le Mercredi 02 Juin à 16H52

Pendant plus de deux ans entre 2019 et 2020 plusieurs classes des écoles élémentaires de Carosse et de la Saline-les-Bains ainsi que ceux du collège des Aigrettes à Saint-Gilles-les-Bains ont travaillé sur les arbres connus et méconnus de leur ville. Une exposition temporaire ouvre ses portes jusqu'au 27 juin à l'espace culturel Longère Sudel Fuma pour présenter leurs travaux de recherches et leurs photographies. L'exposition est accessible du mardi au samedi de 10h à 17h. Nous publions ci-dessous les précisions de la ville de Saint-Paul. (Photo : mairie de Saint-Paul)

