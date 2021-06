Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 2 heures

La ville de Saint-Paul informe de l'ouverture des inscriptions pour les ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement) qui démarre ce jeudi 24 juin 2021 et se termine le vendredi 9 juillet 2021. Les enfants âgés entre "trois et 12 ans révolus seront accueillis au sein des centres de loisirs à partir du lundi 19 juillet, et ce, jusqu'au vendredi 6 août 2021" indique la ville de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

