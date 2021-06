Ce samedi 5 juin 2021, Marie-Claude née Langlet et André Joseph Taye ont célébré leurs noces d'or. "Le couple s'est rencontré au temple de Monsieur Singaïny, à Villèle. C'est dans ce lieu spirituel que Marie-Claude et André Joseph ont échangé leur premier regard. Ils s'y voyaient souvent mais Mairie-Claude, timide, n'osait pas et gardait ses distances." indique la ville de Saint-Paul. "C'est donc André Joseph qui a fait le premier pas ! Ne le connaissant pas, Marie-Claude était très réticente, mais madame Singaïny lui a assuré que c'était un "bon garçon" et elle lui a donné sa chance !" ajoute la ville dont nous publions le communiqué. (photos : mairie de Saint-Paul)

Quelques mois plus tard, les parents d’André Joseph qui tenaient beaucoup à cette union, sont venus voir les parents de Marie-Claude et leur ont remis une lettre de demande en mariage. La demande a été accepté ! Un an après cette demande, les fiançailles de Marie-Claude et André Joseph sont célébrés. Le couple se voyait tous les dimanches mais uniquement chez les parents de Marie-Claude à Bellemène. D’ailleurs, André Joseph y allait à pied, depuis La Saline, c’est vous dire à quel point il était déjà épris de sa fiancée.

Ses efforts ont été récompensés quand, enfin, ils échangèrent leur premier baiser, derrière la maison des parents de Marie-Claude. C’est le 2 juin 1971, soit un an après les fiançailles, que Marie-Claude et André Joseph se sont mariés à Bellemène. Tout le voisinage avait participé à l’organisation du mariage et à la construction de la salle verte. Comme le veut la confession tamoule, Marie-Claude et André Joseph se sont recueillis un moment devant la lampe à huile chez les parents du marié. C’est à croire que cette toute petite lampe à illuminer leur vie de couple car, 50 ans plus tard, les voilà à la mairie de La Saline pour renouveler leurs voeux de mariage.

De cette union, sont nés 3 enfants, 7 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Ce sont d’ailleurs les enfants du couple qui sont à l’initiative de ce renouvellement de voeux et de la fête qui a suivi. Ils ont tenu à célébrer les 50 dernières années pendant lesquelles Marie-Claude et André Joseph sont restés côte à côte, main dans la main, malgré les hauts et les bas de vie de couple. Emmanuel Seraphin, 1er adjoint et président du TCO, a exprimé sa joie de célébrer cette union d’un demi siècle : “sachez que pour moi c’est un vrai honneur et un vrai bonheur d’avoir été choisi par vous pour célébrer ce moment merveilleux de votre union” a-t-il déclaré lors des renouvellements de leurs voeux de mariage à la mairie de la Saline.

La ville de Saint-Paul leur souhaite plusieurs autres années de bonheur.