Le jeudi 3 juin, Thérèse Ariçis Cuvelier a fêté ses 100 ans à Bois-de-Nèfles. "Mère de cinq enfants, quatre petits-enfants, huit arrière-petits-enfants et deux arrière-arrière-petits-enfants, ses proches étaient présents pour ce jour si spécial. Heureuse d'être en famille, elle dit avoir "cette chance inégalée de profiter de ces moments"" indique la ville de Saint-Paul dont nous publions le communiqué ci-dessous. (photos : mairie de Saint-Paul)

Personnage emblématique de son lieu de vie à Ruisseau à Bois-de-Nèfles, Thérese Ariçis Cuvelier pourrait nous raconter toute une histoire sur son quartier qu’elle connait par coeur. Un bonheur de n’avoir jamais bougé de son quartier depuis sa naissance, le 3 juin 1921.

Femme de ménage de métier, la centenaire est connue dans son voisinage. C’est une femme qui aime la vie et qui adore lire et marcher.

Les élus de Marie-Anick Floriant et Yann Crighton ont été ravis de partager ce moment riche en émotions. Toujours aussi vaillante et amusante, Thérèse Ariçis Cuvelier a fait l’honneur aux élus de partager ce moment convivial et chaleureux.