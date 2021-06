Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Ce vendredi 11 juin 2021, 43 élèves "des classes volontaires de l'école maternelle de Carosse et primaire de Bac Rouge ont découvert le monde de l'astronomie" indique la ville de Saint-Paul. "L'Association de gestion de l'observatoire réunionnais d'astronomie (Agora), sollicitée par la ville de Saint-Paul, intervient auprès des établissements ayant suscité un intérêt de faire bénéficier aux plus jeunes des activités en lien avec la magie des étoiles" ajoute la mairie. Plus d'informations ci-dessous. (photos : mairie de Saint-Paul)

