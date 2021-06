L'agence Régionale de Santé (ARS) va effectuer à partir de ce jeudi 17 juin 2021, une démoustication dans les quartiers du Mont Roquefeuil, à Brunniquel et à Carosse. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les agents de l’ARS interviendront d’abord sur le site de la Maison pour tous de Carosse ce jeudi matin 17 juin 2021 mais aussi les nuits du dimanche 20 au 21 juin et du mercredi 23 au 24 juin, entre minuit et cinq heures du matin.

D’autres démoustications se dérouleront aussi dans les secteurs de Bruniquel, Carosse et du Mont Roquefeuil les nuits du dimanche 20 au 21 juin et du mercredi 23 au 24 juin, entre minuit et cinq heures du matin mais aussi à l’Étang.

A noter que 226 adresses sont concernées par les démoustications à Bruniquel et 1 018 adresses à Carosse et à Roquefeuil.

- Lutter contre la dingue -

Pour rappel, les agents de la ville de Saint-Paul nettoient l’ensemble des secteurs de la commune, dont ils possèdent la compétence. Ils sillonnent les espaces publics et les quartiers tous les jours. Ces agents se trouvent sur le terrain pour surveiller les sites sensibles : alerte sur les dépôts sauvages, les déchets verts et de l’entretien des voiries et des lieux publics.