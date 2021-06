La ville de Saint-Paul continue à faire vivre la Culture. Pour cela, la ville a concocté un programme bien rempli pour la fête de la musique qui aura lieu ce lundi 21 juin 2021.

Malgré la crise sanitaire, Saint-Paul maintient son offre culturelle destinée à soutenir fortement et dans un esprit volontariste la filière culturelle Réunionnaise. Notamment en réinventant ses manifestations organisées sur le territoire.

- Deux opérations lancés -

La ville va lancer deux types de rendez-vous : "Nout kartyé en misik" et "Nout zartis en numérik". Le premier permet de (re)découvrir des groupes musicaux qui se produiront dans plusieurs Bassins de vie du territoire, de 17h à 20h. L'objectif de cet évènement est d'amener la culture au plus proche des habitants. Pour assister à cette représentation, il est obligatoire de réserver au 06 92 79 22 04. Les places sont limitées afin de respecter le protocole sanitaire.

"Nout zartis en numérik" permettra de découvrir l'univers d'artistes Saint-Paulois en ligne, via des vidéos.

Des artistes se produiront également à la Maison Serveaux, ce lundi 21 juin, de 17h à 20h30. Den'is Band, la section percussion de l’École de Musique de Saint-Paul, Katy Ramana, Dam Makadam, Gadyak, Passiflora, et Missty seront au rendz-vous. Là-encore la jauge est limitée afin d’assurer la sécurité du public. Possibilité de réservation au 02 62 34 49 20.

Des ateliers de découverte des instruments de musique du monde auront également lieu dans les écoles du 21 au 25 juin. Cette opération débute en fanfare avec une action prévue ce lundi 21 juin à Mafate dans l’école de l’Ilet aux Orangers. La Ville souhaite ainsi délocaliser ce rendez-vous dans le cirque dans un esprit de proximité avec les Mafatais.

-Un concours pour valoriser les talents locaux-

Du 21 juin au 21 juillet, la ville de Saint-Paul met également en place un concours musical pour valoriser ses talents. Intitulé "Faites de la musique", ce concours s’adresse aux artistes souhaitant exprimer leur passion de la musique. Ils devront proposer une création originale et en acoustique. Le vainqueur remportera la possibilité de réaliser la première partie d’un artiste lors d’un concert organisé par la Ville de Saint-Paul.

Pour participer, il faut absolument envoyer votre dossier de participation et votre vidéo avant le 9 juillet 2021. Possibilité de renseignements au 02 62 34 49 20.

- La sécurité avant tout -

Les différentes prestations musicales seront encadrées par un protocole très strict afin d'assurer la sécurité du public. Le port du masque et les gestes barrières seront toujours bel et bien obligatoires. Les mesures de distanciation sociale et le respect des jauges imposés par la préfecture de La Réunion seront appliqués.