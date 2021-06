La Ville de Saint-Paul vous informe qu'un arrêté municipal a été pris portant sur la réglementation de la circulation et du stationnement à Saint-Paul les dimanches 20 et 27 juin 2021. (Photo AFP)

Cette décision à été prise afin de permettre le bon déroulement des scrutins électoraux. Les mesures suivantes sont prises les 20 et 27 juin :

La circulation et le stationnement seront interdits dans la rue du Quai Gilbert, portion comprise entre les rues Général-de-Gaulle et Suffren, et la rue de la Caverne, portion comprise entre les rues de la Compagnie des Indes et Labourdonnais, sauf pour les riverains, de 5h30 à 17 heures.

Le stationnement sera interdit sur un linéaire de 30 mètres de part et d’autre des entrées de la salle de conférence du front de mer et de l’ex-bâtiment administratif de l’hôpital Gabriel-Martin, de 18 à 23 heures.

Consultez ici cette arrêté municipal.