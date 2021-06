La ville de Saint-Paul organise les journées du patrimoine de pays et des moulins ce samedi 26 et ce dimanche 27 juin 2021. A cette occasion, la ville vous présente une programmation "originale dans un format adapté au contexte sanitaire actuel" indique la mairie. Pour y participer, il faut vous inscrire au 02 62 34 58 77 ou par mail dont l'adresse se trouve dans le communiqué de la ville de Saint-Paul que nous publions ci-dessous. (photo : mairie de Saint-Paul)

Malgré la crise liée à la covid-19, la commune tient à maintenir ce rendez-vous essentiel pour continuer de proposer une offre culturelle riche sur son territoire. Comme l’illustre la volonté de la ville de faire résonner la culture dans l’ensemble des bassins de vie. Objectif : soutenir fortement les acteurs de la filière culturelle.

Jauge limitée, port du masque et gestes barrières obligatoires, respect des mesures de distanciation sociale…. Vous pourrez venir participer à des visites guidées en toute sécurité. Le thème retenu pour ces rendez-vous : "L’arbre, vie et usage".

Attention, pour y participer, il faut vous inscrire au 02 62 34 58 77 ou par mail. Le programme complet à consulter ici.

Les étudiant.es du Brevet de technicien supérieur des lycées Plateau Caillou et Évariste-de-Parny et les guides-conférenciers du label Vah vous emmèneront à la rencontre de ces arbres. À Saint-Paul, à la Saline-les-Bains et à Saint-Gilles-les-Bains.

Vous pourrez découvrir les histoires, les caractéristiques et les usages de ces espèces. Autre originalité : ces visites se tiendront en français, en anglais et en allemand.

Une visite en plein air destinée à éveiller le plaisir de tous les sens. Et à démontrer tous les avantages et les bienfaits des arbres connus ou méconnus implantés en pleine ville.

- Le programme -

Samedi 26 juin : Arbres connus et méconnus à Saint-Gilles-les-Bains

- 8h30 : visite en français

- 10h30 : visite en allemand

- 14h: visite en français

- 16h : visite en anglais

Samedi 26 juin : Arbres connus et méconnus à Saint-Paul

- 10h30 : visite en français

- 16h : visite en français

Dimanche 27 juin : Arbres connus et méconnus à la Saline-les-Bains

- 8h30 : visite en français

- 10h30 : visite en anglais

- 14h : visite en français

- 16h : visite en allemand

Dimanche 27 juin : Arbres connus et méconnus à Saint-Paul

- 10h30 : visite en français

- 16h: visite en français

Un beau programme également complété par l’exposition "Les arbres connus et méconnus de la Saline-les-Bains et de Saint-Gilles-les-Bains" visible à la Longère Sudel-Fuma jusqu’au 27 juin. L’entrée est libre, du mardi au samedi, de 10h à 17h. Renseignements au 02 62 92 47 41 et au 02 62 45 76 41 ou par mail

L’occasion idéale de découvrir ce travail réalisé par les élèves de plusieurs établissements de Saint-Paul. Les classes de CM2 de l’école de la Saline-les-Bains, les classes de CM1 et de CM2 de l’école de Carosse et les sections de 6ème du collège des Aigrettes.



Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Paul