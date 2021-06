Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La ville de Saint-Paul vous informe que des opérations de démoustication à Plateau Caillou ainsi qu'à l'Hermitage-les-Bains. Celles-ci auront lieu du dimanche 27 au lundi 28 juin 2021 (entre minuit et 5h du matin à Plateau Caillou et à l'Hermitage-les-Bains) et du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet 2021 (entre minuit et 5h du matin à l'Hermitage-les-Bains). Retrouvez ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Paul vous informe que des opérations de démoustication à Plateau Caillou ainsi qu'à l'Hermitage-les-Bains. Celles-ci auront lieu du dimanche 27 au lundi 28 juin 2021 (entre minuit et 5h du matin à Plateau Caillou et à l'Hermitage-les-Bains) et du mercredi 30 juin au jeudi 1er juillet 2021 (entre minuit et 5h du matin à l'Hermitage-les-Bains). Retrouvez ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Paul. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)