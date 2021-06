Tout au long de l'année, les élèves de CM1 et de CM2, des écoles de Carosse et de l'Ermitage-les-Bains ont travaillé sur les aires marines éducatives de Saint-Paul, c'est à dire, sur des zones maritimes littorales gérées de manière participative par les enfants. Ils ont participé aux conseils de la mer organisée par l'hôtel de ville de Saint-Paul ce lundi 28 et ce mardi 29 juin 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la Ville de Saint-Paul.

Connaissez-vous les aires marines éducatives (AME) de Saint-Paul ? Il s’agit de zones maritimes littorales gérées de manière participative par des marmays de CM1 et de CM2, issu.es des écoles de Carosse et de l’Ermitage-les-Bains.

54 d’entre-eux veillent sur ces AME. Celles-ci se trouvent à la Saline-les-Bains et à l’Ermitage-les-Bains. Toutes et tous ont participé ce lundi 28 et ce mardi 29 juin 2021 aux conseils de la mer élargis organisés à l’hôtel de ville de Saint-Paul. Un rendez-vous piloté par ces petit.es Saint-Paulois.es et leurs enseignant.es.

Ce projet relève d’une démarche pédagogique et éco-citoyenne. Le but : sensibiliser le jeune public à la protection du milieu marin. La Réserve marine de La Réunion et l’Inspection académique accompagnent cette opération depuis maintenant deux ans.

26 élèves de Carosse et 28 de l’Ermitage-les-Bains suivent donc un programme mêlant ateliers, animations, activités de sensibilisation et autres apprentissages. L’occasion de développer leurs connaissances liées à la préservation des milieux naturels, à la biodiversité et au patrimoine maritime.

Ces domaines représentent un enjeu majeur pour le récif corallien, dégradé par de mauvaises pratiques et par le non-respect des règles de la part de certains usagers des plages.

Ces Conseils de la mer élargis associent plusieurs partenaires. Des gestionnaires de ces Aires marines, des scientifiques, des usagers du milieu marin ou encore des élu.es et des services de la commune.

L’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, Nila Radakichenin, et le Conseiller municipal en charge de la transition écologique, Michel Clémente, félicitent les élèves pour leur engagement. Les élu.es n’oublient pas de souligner l’utilité des nombreuses actions menées par cette jeunesse dynamique. Le moment d’expliquer aussi l’importance de ce projet soutenu par la Ville de Saint-Paul.

Les marmays Saint-Paulois.es profitent de ces Conseils pour partager leurs idées afin d’améliorer les AME, en présence des autres acteurs. Elles.ils travaillent avec les services de la ville de Saint-Paul afin de concrétiser leurs idées. Objectif : mieux sensibiliser le public sur la nécessité de préserver ces zones.

Ces jeunes jouent à merveille leur rôle d’ambassadrices.eurs de l’Environnement pour la sauvegarde de notre planète.