Le tournage du film "Hawaï" a débuté depuis ce vendredi 2 juillet 2021 sur la plage de Boucan Canot. A cette occasion, Manu Payet est à La Réunion pour un mois de tournage. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (photo : ville de Saint-paul)

Direction Boucan Canot où se déroule actuellement le tournage du film Hawaï. L’acteur Manu Payet est à La Réunion pour un mois de tournage. C’est la première fois que l’acteur réunionnais tourne un film dans son île !

Après Cut, Le Petit Piaf, Echappées Belles et Opj974, la ville de Saint-Paul accueille, en ce moment même sur son territoire, les équipes de tournage et les acteurs du film Hawaï. L’attractivité de notre territoire est plus forte que jamais et attire de nombreux réalisateurs !

Les plus chanceux le croiseront peut être ainsi que les autres acteurs de la production : Nicolas Duvauchelle, Alex Lutz, Elodie Bouchez, Thomas Scimeca, ou encore Émilie Caen. Saint-Paul i rayonne !