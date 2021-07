Publié il y a 1 heures / Actualisé le Mercredi 30 Juin à 14H35

Durant les mois de juillet et août, des animations se feront toutes les semaines à pied ou à vélo, en famille ou entres amis, en visite libre ou au sein d'ateliers organisés, à l'Etang de Saint-Paul. Pour des questions de sécurité et afin de respecter les normes liées à la crise sanitaire, le port du masque sera obligatoire lors des activités, la distanciation physique de deux mètres sera à également à respecter. Retrouvez le programme des activités pour les mois de juillet et août 2021. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

