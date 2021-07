L'événement Bouger Ô va se tenir dans plusieurs bassins de vie de la ville de Saint-Paul du 16 août 2021 au 6 juillet 2022. Au programme de la gym, de la natation, du yoga, du vélo, de la danse en ligne, du pilate, de la zumba, du self-défense, du fitness, de la marche aquatique, de la randonnée... Il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie séniors. Les documents nécessaires pour l'inscription sont à retrouver dans le communiqué de la ville que nous publions ci-dessous. (Photo : mairie de Saint-Paul)

Découvrez le programme d’activités et les lieux en cliquant ici.

- Première phase d’inscriptions -

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la ville de Saint-Paul procède cette année à une nouvelle organisation. La première phase des inscriptions et des réinscriptions s’effectuent du 8 au 16 juillet 2021 de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30. Chaque adhérent a le droit de choisir quatre activités et une randonnée. Voici les lieux où vous devez vous rendre pour vous inscrire ou vous réinscrire.

Les inscriptions pour les sports suivants (vélo école, yoga, natation perfectionnement, aquapalmes, randonnée vélo) se déroulent à la salle de danse de l’ancien conservatoire près du Débarcadère.

Les inscriptions pour les sports suivants (marche aquatique, pilates, check-up, body zen, aquagym, aquaphilie, seniors) se déroulent à la salle de réunion de la piscine Lisette-Talate (front de mer).

Les inscriptions pour les sports suivants (self défense, danse en ligne, zumba, fitness, body fitness, kréol dance fit, gym senior challenge) se déroulent à la salle de réunion des éducateurs (site du beach).

Les inscriptions pour les sports suivants (gym d’entretien, randonnée, gym force tonic) se déroulent au cour du gymnase centre de Saint-Paul.



- Deuxième phase d’inscriptions -

La deuxième phase des inscriptions et des réinscriptions se tiendra du 19 juillet au 6 août, de 13h30 à 15h30, à la salle de réunion des éducateurs (site du beach). Vous pourrez vous inscrire pour l’ensemble des sports cités plus haut.



La dernière phase des inscriptions et des réinscriptions se tiendra du 9 au 13 août, de 9h à 12h, et de 13h30 à 15h30 à la salle de réunion des éducateurs (site du beach). Là-aussi les inscriptions pourront se faire pour tous les sports.

Pour participer à Bouger Ô, il faut être âgé de 18 ans et de plus de 55 ans pour la catégorie sénior.

Les documents nécessaires aux inscriptions et réinscriptions sont disponibles ci-dessous. En cas de difficulté, vous pouvez contacter ou vous rendre à la direction des sports de la ville de Saint-Paul (19 rue Évariste-de-Parny, dernier étage du centre communal d’action sociale (02 62 34 49 34).

Bouger Ô se décline sous trois formes. Avec des ateliers réservés aux femmes (Bouger Ô Féminin), des activités pour les seniors (Bouger Ô Senior) et des séances où participent des femmes et des hommes (Bouger Ansanm).

Les documents en téléchargement pour s’inscrire ou se réinscrire

• La fiche d’inscription à télécharger

• Le règlement intérieur

• Le questionnaire de Santé



Pièces à fournir avec la fiche d’inscription

• 2 photos d’identité

• Certificat médical de moins de 3 mois

• Questionnaire de santé rempli

• Justificatif d’adresse

• Attestation d’assurance responsabilité civile



Plus d'informations sur le site de la ville de Saint-Paul