La ville de Saint-Paul vous informe que des réunions sur l'emploi à domicile entre particuliers sont organisées les 7, 16 juillet ou les 21 et 30 juillet 2021, de 9h à 11h. Plus de renseignements au 06 92 80 92 80 ou dans le communiqué de la ville de Saint-Paul que nous publions ci-dessous. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour rappel, cette action se déroule dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération des particuliers employeurs de France et la ville de Saint-Paul. Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire à ces sessions gratuites au 06 92 80 92 80 et par e-mail.



Attention : les places sont limitées. On vous communiquera l’adresse exacte au moment de votre inscription. L’animatrice régionale de la Fédération des particuliers employeurs de France vous informera sur les changements liés aux différents dispositifs.Notamment si vous employez un.e garde d’enfant à domicile, un.e employé.e familial.e, un.e assistant.e de vie ou encore un jardinier à domicile.