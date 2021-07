Publié il y a 31 minutes / Actualisé le Vendredi 02 Juillet à 16H25

Le Vaccinobus poursuit sa tournée dans toute l'île et s'arrête dès le lundi 5 juillet 2021 sur le parking du Run Market à Savanna. Jusqu'au 7 juillet de 9h à 19h, il accueillera toutes les personnes de plus de 12 ans sans rendez-vous. Toute la journée, médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : jb/www.ipreunion.com)

Le Vaccinobus poursuit sa tournée dans toute l'île et s'arrête dès le lundi 5 juillet 2021 sur le parking du Run Market à Savanna. Jusqu'au 7 juillet de 9h à 19h, il accueillera toutes les personnes de plus de 12 ans sans rendez-vous. Toute la journée, médecins et infirmiers informeront et prendront en charge les personnes. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration : jb/www.ipreunion.com)