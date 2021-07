Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Jeudi 01 Juillet à 16H51

Le Centre départemental artistique pour l'animation et la culture des enfants collabore avec la ville de Saint-Paul pour l'exposition "Au-delà de l'espace" à la longère Sudel-Fuma Dans le cadre de l'édition "Graines d'artistes" 2021, huit classes des écoles primaires saint-pauloises participent à ce projet artistique. Les élèves ont tous et toutes réalisé un tableau avec l'aide de Jim Davery un artiste saint-paulois originaire de Grande Fontaine. L'exposition est disponible jusqu'au 23 juillet 2021. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photos : mairie de Saint-Paul)

