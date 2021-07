Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

La ville de Saint-Paul adresse ses sincères félicitations aux bacheliers et bachelières de la session 2021. Tous.tes les diplômé.e.s de Cap, Bep, Bac, BTS, licence, master résidant dans la commune recevront également un cadeau. Il faut obligatoirement s'inscrire pour le recevoir. Les inscriptions se terminent le vendredi 16 juillet 2021 inclus. Plus de renseignements au 02 62 45 81 95. Vous devez présenter votre pièce d'identité, livret de famille et relevé de note. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Paul que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville de Saint-Paul adresse ses sincères félicitations aux bacheliers et bachelières de la session 2021. Tous.tes les diplômé.e.s de Cap, Bep, Bac, BTS, licence, master résidant dans la commune recevront également un cadeau. Il faut obligatoirement s'inscrire pour le recevoir. Les inscriptions se terminent le vendredi 16 juillet 2021 inclus. Plus de renseignements au 02 62 45 81 95. Vous devez présenter votre pièce d'identité, livret de famille et relevé de note. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Paul que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)