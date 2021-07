Publié il y a 52 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

La ville de Saint-Paul organise la cérémonie d'investiture du maire Emmanuel Séraphin et du Conseil municipal ce jeudi 8 juillet 2021 à 9h au gymnase centre. Ce rendez-vous sera filmé en direct puis retransmis sur le site et la page Facebook de la ville. Le port du masque reste obligatoire en raison des restrictions sanitaires. Plus d'informations dans le communiqué de la ville de Saint-Paul que nous publions ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

