Un incendie a totalement ravagé une maison à Fonds de puit ce lundi 5 juillet 2021. Deux familles ont tout perdu. "La Ville de Saint-Paul a immédiatement réagi dans la soirée, une fois informée de ce drame" indique la commune dans un communiqué. Les familles ont été relogées temporairement pour l'heure. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’élue d’astreinte et les services de la commune sont resté.es au plus près des familles pour les placer à l’abri et afin de gérer l’urgence. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Saint-Paul est venu en aide aux 11 membres de ces familles en leur emmenant des repas chauds et des boissons. La Ville a trouvé une solution de relogement au Village Corail de l’Ermitage-les-Bains dès le lundi soir du 5 juillet. Avec trois bungalows mis à leur disposition.

Dès le lendemain, le mardi 6 juillet, des solutions plus durables ont été engagées afin de garantir la sécurité des familles. Grâce à ses efforts, la Ville est parvenue à prolonger ce relogement jusqu’au lundi 12 juillet. Un relogement co-financé par la commune et le Conseil départemental. Parallèlement, un logement T4 a été proposé à une partie de la famille. Une solution d’hébergement transitoire, en cours de finalisation, sera proposée à l’autre famille d’ici la fin de la semaine.

Dans le même temps, le CCAS de Saint-Paul a attribué à chacune de ces familles une aide de secours d’urgence de 500 euros pour faire face à leurs besoins de première nécessité. Les membres de ces familles ayant des difficultés à se déplacer, les services de la commune sont venus les récupérer pour les emmener au CCAS et au Trésor Public afin de recevoir leur aide financière d’urgence.

La Ville de Saint-Paul a également mis à disposition un local adapté à Ravine Daniel pour qu’une partie de la famille puisse entreposer ses meubles. Des meubles obtenus suite à un élan de générosité.

Aussi, la commune va permettre à ces familles de bénéficier d’une benne à ordures pour évacuer les dégâts causés par les flammes sur leur maison. Un équipement mis à disposition par le Territoire la Côte Ouest.

La Ville de Saint-Paul accompagne avec la plus grande attention ses familles sinistrées. La commune se trouve à leurs côtés pour coller au plus près de leurs besoins