Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 39 minutes

Le mardi 6 juillet, l'Omsep (Office municipale des sports et de l'éducation populaire) de Saint-Paul a présenté un incubateur pour l'économie sociale et solidaire de La Réunion. La structure étend ainsi son soutien à l'ensemble du mouvement associatif réunionnais en axant son action sur les communes du Territoire de la côte ouest. L'incubateur sera disponible sur tout le territoire de la côte ouest pour les porteurs et porteuses de projet. Denise Delavanne, conseillère Communautaire et élue du conseil municipal de Saint-Paul en charge de l'Économie sociale et solidaire, Catherine Paoli, présidente de l'Omsep de Saint-Paul, Jacky Prianon, délégué départemental à la vie associative et Quentin Cesard, directeur de l'Omsep étaient présents lors de la présentation de l'incubateur. Plus d'informations ci-dessous. (Photo : mairie de Saint-Paul)



