Ce mercredi 14 juillet 2021, l'Agence régionale de santé (ARS) la commune de Saint-Paul, la Croix Rouge et l'IREPS (instance régionale d'éducation et de promotion de la santé) organise une journée de prévention et de sensibilisation à la vaccination et au dépistage. "Un stand de prévention accueillera le public de 9h à 18h sur le parking du CCAS : présence du Vaccinobus, jeu Vrai ou Faux sur la Covid-19 et vaccination avec des lots à gagner, dépistage et distribution gratuite d'autotests. Les participants, attendus nombreux, seront accueillis dans le respect des mesures sanitaires" précise l'ARS dont nous publions le communiqué ci-dessous (Poto www.ipreunion.com)

"Le variant Delta, connu pour sa forte contagiosité, circule dans l’île, notamment dans les hauts de l’Ouest. La vaccination est efficace contre les variants et permettra d’éviter leur propagation lorsque nous aurons atteint l’immunité collective de 80%. Les vaccins Pfizer et Janssen, disponibles à La Réunion, ont démontré leur efficacité contre ce nouveau variant. Des études scientifiques ont montré qu’en se vaccinant le risque de formes graves était massivement réduit et les hospitalisations diminuées. Après la deuxième dose, la protection avec le vaccin Pfizer est d’environ 95% contre les formes graves.

Il est donc plus que jamais important d’acquérir sans délai un schéma vaccinal complet :

• trois semaines d’intervalle entre deux doses de Pfizer ; 15 jours après la 2ème dose, l’immunité individuelle est acquise. une seule injection de Janssen, pour les plus de 55 ans ; 4 semaines plus tard, l’immunité indivi duelle est atteinte. Afin de répondre aux interrogations des personnes sur la vaccination, un jeu Vrai ou Faux sur la Covid-19 et la vaccination sera proposé au public sur le stand de prévention. Animé par l’IREPS (Instance Régionale d’Éducation et de Promotion de la Santé de La Réunion), ce jeu d’éducation à la santé est ludique, interactif et participatif, et facilite l’acquisition de connaissances sur la Covid et la vaccination.



Les documents à fournir sont :

• carte vitale ou attestation de droits, carte d'identité

• résultat du laboratoire en cas d’antécédent de contamination, test RT-PCR positif de plus de 2 mois

• autorisation parentale des deux parents pour les mineurs

La présence d’au moins un parent est impérative le jour de la vaccination. Les personnes peuvent également se faire vacciner dans les 9 centres de vaccination (www.sante.fr ou au 02 62 72 04 04 ) ou chez leur médecin, pharmacien, infirmier ou sage-femme.

Dépistage et distribution gratuite d’autotests toute la journée.

Pour renforcer le dépistage et la prévention contre la Covid-19, l’ARS, avec la Croix Rouge, facilite l’accès aux autotests. Lors de cette journée, des démonstrations et distributions d’autotests seront assurées par des médiateurs de la Croix Rouge, qui accompagneront les personnes présentes dans l’utilisation de leur premier autotest et la lecture du résultat.

Les personnes dont le résultat du test sera positif recevront immédiatement des conseils pour s’isoler et devront réaliser un test RT-PCR.

Pour rappel, les autotests sont des tests antigéniques qui permettent de se dépister soi-même, rapidement et facilement par un prélèvement nasal moins profond que le RT-PCR. Le résultat est obtenu en quinze minutes. L’utilisation des autotests est indiquée pour les personnes de plus de 15 ans ne présentant pas de symptôme de la maladie :

• dans le cadre professionnel, notamment pour des campagnes de dépistage itératif à large échelle (pour les personnels en contact avec le public)

• dans le cadre privé pour la population (avant des réunions de famille par exemple, mais sans abandonner les gestes barrières), là aussi de manière répétée.

En répétant l’autotest une à deux fois par semaine, on augmente les chances de détecter la maladie au début, c’est-à-dire au moment où le virus est le plus présent et le plus contagieux et facilement détectable. On pourra ainsi s’isoler plus tôt et éviter de contaminer d’autres personnes".



Pour en savoir plus sur les centres et sites de dépistage : cliquez ici