Publié il y a 9 minutes / Actualisé le Mardi 13 Juillet à 11H16

La médiathèque de Saint-Gilles d'accueille l'exposition "Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles" jusqu'au 30 septembre 2021. L'occasion pour petits et grands de venir apprécier la restitution des travaux effectués par les élèves des écoles élémentaires de Carosse et de la Saline-les-Bains ainsi que ceux du collège des Aigrettes à Saint-Gilles-les-Bains. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul. (Photo : Mairie de Saint-Paul)

