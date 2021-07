La ville de Saint-Paul vous informe que plusieurs concertations publiques vont se tenir dans plusieurs Bassins de vie du lundi 19 juillet au lundi 9 août 2021. Le public peut se rendre dans certaines mairies annexes afin de prendre connaissance des différents dossiers d'informations (DIM) liés à des projets d'aménagement. Nous publions le communiqué de la ville de Saint-Paul ci-dessous. (Photo : mairie de Saint-Paul)



- Consultez le DIM concernant la rue des Bénitiers -

Ce DIM, réceptionné en mairie le 30 juin 2021, est consultable au service Application du droit des sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie de proximité de La Saline Les Bains (7 route du Trou d’Eau) aux heures d’ouverture du public et sur le site de la Ville (du lundi au jeudi, de 8h à 16h, et du vendredi, de 8h à 15h).

Les observations pourront être consignées dans un registre tenu à la disposition du public au service Application des droits des sols ou par e-mail.

L’opérateur dépêchera un représentant au service Application des droits des sols, à la mairie de proximité de La Saline les Bains le mercredi 21 juillet 2021 de 14h à 16h. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.

- Consultez le DIM concernant la route de l’Eperon -

Ce DIM, réceptionné en mairie le 30 Juin 2021, est consultable au service Application du droit des sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie de proximité de Saint Gilles Les Hauts (56 rue Joseph Hubert) et du vendredi, de 8h à 15h).

Les observations pourront être consignées dans un registre tenu à la disposition du public au service Application des droits des sols ou par e-mail.

L’opérateur dépêchera un représentant au service Application des droits des sols, à la mairie de proximité de Saint Gilles Les Hauts le mercredi 21 juillet 2021 de 10h à 12h. Il se tiendra à la disposition du public pour recevoir toutes les observations.