L'opération Paréo (Patrimoine récifal de l'océan Indien entre nos mains) se poursuit, il y a quelques jours ce sont les marmailles de l'école Marcel Lauret qui ont mis en terre des plantes endémiques et indigènes sur un terrain communal de la mairie de Saint-Paul. Une action de plus qui s'inscrit aussi dans le Plan 100.000 arbres mis en oeuvre par la commune. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul (Photo : ville de Saint-Paul)

Des plantes endémiques et indigènes mises en terre sur une parcelle de 150 mètres carrés. Voici l’aboutissement de l’action menée par les enfants d’une classe de CM2 de l’école Marcel-Lauret, située à la Saline, il y a quelques jours. Cette opération se concrétise dans le cadre du projet Paréo initié par l’Institut de recherche pour le développement.



Et grâce à un partenariat innovant piloté par la ville de Saint-Paul, en lien avec les associations du quartier (Kaz Marron, ASCEE), la Maison familiale et rurale de l’Ouest. Le but de replanter ses espèce est simple, limiter l'érosion des sols et évité tout glissement de terrain ou coulées de boues aux prochaines saisons des pluies. Ces plantes empécheront aussi les récifs coraliens d'être ettouffés par la boue.

Ces actions menées dans le cadre scolaire sensibilisent les plus jeunes à leur environnement et les engage à prendre soins de leur patrimoine naturel. La ville de Saint-Paul mettait à disposition ce terrain communal à proximité de l'école élémentaire Marcel Lauret.