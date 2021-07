Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

La prochaine édition de "Partir en livre" aura lieu sur la plage de l'Hermitage-Les-Bains du lundi 19 au samedi 24 juillet de 9h à 17h. Cette grande fête du livre organisée autour du thème "Mer et merveilles" proposera aux enfants de nombreuses activités autour du livre et du jeu : contes, origamis, jeux d'écriture, quizz, puzzle et ateliers dessins. Cette fête est l'occasion pour la commune de promouvoir la lecture auprès des jeunes et leur transmettre ainsi le plaisir de lire. "Partir en livre" est organisé par le Centre national du livre (CNL) avec le ministère de la culture et de la communication. Plus d'informations au 02.62.34.48.21. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La prochaine édition de "Partir en livre" aura lieu sur la plage de l'Hermitage-Les-Bains du lundi 19 au samedi 24 juillet de 9h à 17h. Cette grande fête du livre organisée autour du thème "Mer et merveilles" proposera aux enfants de nombreuses activités autour du livre et du jeu : contes, origamis, jeux d'écriture, quizz, puzzle et ateliers dessins. Cette fête est l'occasion pour la commune de promouvoir la lecture auprès des jeunes et leur transmettre ainsi le plaisir de lire. "Partir en livre" est organisé par le Centre national du livre (CNL) avec le ministère de la culture et de la communication. Plus d'informations au 02.62.34.48.21. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)