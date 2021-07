Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

Le 18 juillet 1918 naissait Nelson Rolihlahla Mandela à Mvezo en Afrique du Sud. Figure incontournable de la lutte contre le système politique de l'apartheid, " Madiba " de son nom tribal devient président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections non-raciales de l'histoire du pays. 103 ans plus tard, afin de ne pas oublier ses combats, ses engagements, ses convictions, ses luttes... La Journée Internationale Nelson Mandela ou Mandela Day est proclamée par l'UNESCO le 10 novembre 2009. Elle est célébrée chaque année depuis le 18 juillet 2010, jour de la naissance de Madiba, afin de commémorer la contribution de ce militant de la cause anti-apartheid et premier président noir d'Afrique du Sud. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville de Saint-Paul (photo : ville de Saint-Paul)

