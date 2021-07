Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Ce mardi 20 juillet 2021, une journée de rencontre intergénérationnelle s'est tenu à l'école primaire Yves Paula à Bois-De-Nèfles. Organisé par le centre communal de l'action social, elle contribue à renforcer le lien entre les enfants et les seniors, mais surtout lutter contre l'isolement dont ces vielles personnes font face depuis le début de la crise sanitaire. Les échanges sont faits au travers de nombreuses activités proposés tel que : le recyclage de palette en bois, fabrication de ti bans et de jardinières , plantation de plante aromatique et bien d'autres encore (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce mardi 20 juillet 2021, une journée de rencontre intergénérationnelle s'est tenu à l'école primaire Yves Paula à Bois-De-Nèfles. Organisé par le centre communal de l'action social, elle contribue à renforcer le lien entre les enfants et les seniors, mais surtout lutter contre l'isolement dont ces vielles personnes font face depuis le début de la crise sanitaire. Les échanges sont faits au travers de nombreuses activités proposés tel que : le recyclage de palette en bois, fabrication de ti bans et de jardinières , plantation de plante aromatique et bien d'autres encore (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)