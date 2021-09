Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 minutes

La baignade et les activités nautiques sont de nouveau autorisées sur les plages de Boucan Canot et des Roches Noires depuis ce mercredi 22 septembre 2021. La piscine naturelle de Boucan est aussi accessible. Les filets, provisoirement retirés pour cause de houle, viennent d'être réinstallés. (Photo d'illustration ville de Saint-Paul)

