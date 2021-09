Ce samedi 18 septembre 2021 avait lieu le World Clean Up Day. Plus de 50 actions avaient été recensés par les organisateurs sur toute l'île à cette occasion. A cette occasion, la ville de Saint-Paul a aussi été un terrain de mobilisation des amoureux de la planète avec des actions recensées à l'Hermitage ou encore du côté de la Cocoteraie (Photo mairie de Saint-Paul)

À l’Hermitage, 75 participants dont 19 enfants ont répondu présents. Au bout de 2h30 de ramassage, ils ont collecté 65 bouteilles en plastique, 45 canettes, 42 gobelets en plastique, 3kg de cartons, 3 kg de capsules, 3,5 kg de mégots, 7 kg de métal, 7 kg de tissus, 15 kg de bois, une jante/pneu 1 200L d’ordures ménagères et 1 020L de déchets recyclables.

Du côté de la Cocoteraie, 300 litres de déchets ont été ramassés par une équipe motivée et soucieuse de l’environnement ! 5 sacs de poubelles aussitôt remplis, aussitôt retirés par la mairie suite au signalement. Les élus Mélissa Cousin, Michel Clémente et Nila Radakichenin ont participé à cette action et écologique à l’Étang Saint-Paul. Le club d’athlétisme BNA et ses licenciés ont aussi prêté main forte et ont fait place nette aux alentours du lycée de Saint-Paul IV et le chemin Déboulé.

Pour rappel, le World Cleanup Day est un mouvement mondial né d’un constat alarmant : l’omniprésence des déchets sauvages dans notre environnement. Ces déchets se retrouvent partout, jusqu’au fond des océans. 80% des déchets retrouvés en mer proviennent de la terre et une bouteille en plastique met des centaines d’années à se dégrader.

L’année dernière, 525 tonnes de déchets ont été ramassées en France par plus de 139.000 personnes à l’occasion du World Cleanup Day. A La Réunion, 1,2 tonne de déchets avaient été collectés par un millier de participants.

