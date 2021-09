Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Président du TCO Emmanuel Séraphin, et Maire de Saint-Paul, invite la population de Ravine Daniel à la première consultation citoyenne liée au projet de territoire grand Ouest 2040. Ce premier rendez-vous se tiendra le mercredi 22 septembre 2021 à 17 heures au case de Ravine Daniel. Transport, environnement, emploi, logement sont au programme. "Le but de cette consultation est de co-construire avec la population la feuille de route du développement du territoire pour les 20 prochaines années" indique la mairie. Les organisateurs précise que dans le contexte sanitaire actuel, il est obligatoire de porter le masque pendant la rencontre et de respecter les gestes barrières. (Photo d'illustration RB www.ipréunion.com)

Le Président du TCO Emmanuel Séraphin, et Maire de Saint-Paul, invite la population de Ravine Daniel à la première consultation citoyenne liée au projet de territoire grand Ouest 2040. Ce premier rendez-vous se tiendra le mercredi 22 septembre 2021 à 17 heures au case de Ravine Daniel. Transport, environnement, emploi, logement sont au programme. "Le but de cette consultation est de co-construire avec la population la feuille de route du développement du territoire pour les 20 prochaines années" indique la mairie. Les organisateurs précise que dans le contexte sanitaire actuel, il est obligatoire de porter le masque pendant la rencontre et de respecter les gestes barrières. (Photo d'illustration RB www.ipréunion.com)