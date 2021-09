Emmanuel Séraphin, Président du Territoire de la Côte Ouest (TCO) et Maire de Saint-Paul, a invité la population de Ravine Daniel à la première consultation citoyenne liée au Projet de Territoire Grand Ouest 2040. Ce premier rendez-vous s'est tenu le mercredi 22 septembre 2021 au Case de Ravine Daniel. L'occasion de venir kozé transport, environnement, emploi, logement. "Le but de cette consultation est de co-construire avec la population la feuille de route du développement du territoire pour les 20 prochaines années. Ouest 2040... Mazin a li" souligne la commune, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Saint-Paul)

Un rendez-vous proposé dans le strict respect du protocole sanitaire actuel. De nouveaux ateliers de travail et des temps d’échange se dérouleront dans d’autres Bassins de vie de Saint-Paul. Vous êtes donc invité·es à y participer jusqu’au 30 novembre 2021.



Vous pourrez partager vos regards, vos attentes et vos perceptions. Un site dédié sur la démarche existe. Vous y retrouverez en ligne toutes les informations et les différents rendez-vous, dont les moyens de participer pour apporter vos contributions.



Les enseignements de cette première consultation citoyenne permettront de déterminer et prioriser les grandes orientations de développement. Une deuxième consultation sera organisée en 2022 pour aller plus loin.