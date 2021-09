La commune de Saint-Paul a lancé ce dimanche 26 septembre 2021 au gymnase de Bois de Nèfles les Jours de sport santé. Au menu, une variété d'activités sportives organisées au plus près des habitants, et pour tous les âges. Au total, 6 dates sont prévues dans les différents quartiers de la commune (photo D.R./ Mairie de Saint-Paul)

L’idée pour l’OMSEP (Office municipal des sports et de l’éducation populaire) et la ville de Saint-Paul est de pouvoir proposer aux habitants des “bassins de vie” de la commune un aperçu des activités physiques et sportives qui sont disponibles à proximité de chez eux. Cela permet aussi d’adapter l’organisation de cette manifestation aux règlementations sanitaires en vigueur.

Au progamme dimanche dernier à bois de nèfles, ballon rond, ballon ovale, danse ou encore parcours d’athlétisme. De nombreuses activités étaient proposées et adaptées à tous les goûts, et à tous les âges.

Les prochaines dates seront annoncées sur la page facebook de la Ville ainsi que sur son site internet

