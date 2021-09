À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception le CHOR, la commune de Saint-Paul et leurs partenaires ont organisé ce mercredi 29 septembre 2021 une action de sensibilisation et d'information sur la contraception à la gare routière de Saint-Paul. L'occasion de faire le point sur toutes les méthodes existantes pour les femmes mais aussi pour les hommes

"Pilule, stérilet, implant sous cutané, anneau vaginal, spermicides… Il existe de nombreuses méthodes contraceptives pour les femmes. En revanche, pour les hommes, les moyens de contraception se comptent sur les doigts d’une main et sont, par conséquent peu utilisés note la mairie de Saint-Paul sur son site internet. Le CHOR, les équipes du CeGIDD (Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic) et du CEPS (Centre d’Éducation et de Prévention Sexuelle) en partenariat avec le planning familial et la Ville de Saint-Paul ont donc participé à l'action de sensibilisation

"Parce que la contraception est une affaire de couples, et non une charge mentale supplémentaire pour les femmes, elle doit être partagée, concertée et assumée… à deux. Si les mentalités changent : de plus en plus d’hommes ont recours aux contraceptifs, ce sont majoritairement les femmes qui endossent le choix de leur contraception en fonction de plusieurs paramètres. Le coût bien entendu, mais également la tolérance aux effets secondaires (phlébite, embolie pulmonaire) qui sont liés à la prise d’hormones afin d’éviter une grossesse non désirée" noe aussi la mairie.

- Moyens contraceptifs : et les hommes là-dedans ? -

Si l’offre liée à la contraception masculine a quelques années de retard sur celles des femmes, des dispositifs existent. "Tout d’abord, les plus connus et les plus répandus : le port du préservatif et la méthode du retrait. Viennent les autres méthodes, quasiment peu utilisées en France donc à La Réunion" souligne la mairie. "La contraception masculine hormonale par injections intramusculaires de testostérone et la vasectomie. Cette dernière est une méthode de stérilisation masculine, il s’agit d’une opération mineure qui consiste à couper et bloquer les canaux déférents qui transportent les spermatozoïdes à partir des testicules. Elle est pratiquée sous anesthésie locale et dure environ 10 minutes" détaille la commne saint-pauloise.

Elle note ensuite que "seulement 1 % des hommes y ont recours en France contre 15 % à 20 % outre-Manche. Il existe également la contraception thermique. Mise au point il y a une trentaine d’années, elle demeure très peu prescrite. Son principe ? Elle consiste à maintenir les testicules au chaud (grâce à un sous-vêtement), ce qui inactive les spermatozoïdes"

La commune de Saint-Paul ajoute : "la parité dans le domaine de la contraception n’est pas encore pour demain. Mais on observe un changement des mentalités, une volonté des hommes de s’investir et de partager cette responsabilité qui incombait jusqu’ici aux femmes". Ce changement de mentalités "s’accompagne de petites révolutions scientifiques dans les méthodes de contraception que nous ne pouvons qu’encourager" termine la mairie.

Plus d'information sur le site internet de la commune de Saint-Paul