Tous les dimanches, le front de mer de Saint-Paul sera désormais réservé aux piétons entre la rue Louis-Lépinay et la rue Suffren. Le boulevard du front de mer fermera, entre ces deux portions, de 6 heures à 18 heures. Des activités se dérouleront de 9 heures à 17 heures. Le lancement de cette opération démarre ce dimanche 3 octobre. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cette piétonnisation hebdomadaire permettra aux Saint-Pauloise·s et aux Réunionnais·es de venir bat karé somin bord’mer. Plusieurs animations gratuites vous seront proposées ce dimanche. Un programme exceptionnel : balade en vélo couché ou électrique, trottinette, quadbike, tchoukball, beach soccer, beach volley, tennis, animaux de la ferme pédagogique, parcours patrimoine à vélo…



L’occasion de profiter d’un bol d’eau frais entre amis ou en famille. Pour ces activités, la Ville applique le protocole sanitaire et la réglementation édicté·es par l’État dans sa lutte contre la Covid-19.



Ce rendez-vous amené à se pérenniser va permettre à la population de se réapproprier son environnement et son front de mer à Saint-Paul, Ville où il fait bon vivre. Nous faisons appel à votre sens du civisme et à la citoyenneté.