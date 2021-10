Pendant le mois d'octobre 2021, la Ville de Saint-Paul décide de mettre le sport au service de la santé en organisant son " Octobre Rose " à la piscine Josselyn-Flahaut de Plateau Caillou (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Tous les dimanches de ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, des activités aquatiques seront proposées aux femmes, à partir de 16 ans et sous réserve d’inscription. La commune applique également le protocole sanitaire actuel. Les places sont limitées. Il faut donc s'inscrire obligatoirement au 0262 34 69 22. Vous pourrez aussi vous renseigner à ce numéro.



Aquabike, aquagym, découverte de la natation artistique, nage avec palmes, seront au programme des sessions prévues les 3, 10, 17, 24 et 31 octobre au centre nautique de Plateau Caillou. L’accès aux bassins et aux activités se feront selon les conditions habituelles d’ouverture et d’accueil du public.



"La ville de Saint-Paul souhaite, grâce à ce projet, accentuer la campagne de sensibilisation de lutte contre le cancer du sein dans le but de mettre à l’honneur les femmes qui ont traversé cette épreuve. L’objectif est également de reprendre une activité sportive, en douceur, dans un cadre agréable et convivial" souligne la commune.