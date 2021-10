La salle de conférence du front de mer accueillait une nouvelle session de recrutement le jeudi 30 septembre 2021, de 8 heures à 12 heures. Il s'agit d'une opération portée par l'École de la deuxième chance et la Mission intercommunale de l'ouest en partenariat avec la Ville de Saint-Paul. Plusieurs jeunes ont bénéficié d'un suivi sur mesure afin de favoriser leur insertion professionnelle.

La dernière opération de ce type a contribué au recrutement de 15 jeunes. Ce rendez-vous donne l’occasion aux jeunes, sans diplôme et non scolarisé·es, de s’informer, de s’engager et d’être accompagné·es dans un parcours professionnel individuel et adapté.



Cette expérience donne la possibilité aux jeunes en décrochage scolaire de pouvoir trouver un emploi ou une formation à la fin de leur apprentissage. La Ville de Saint-Paul s’associe à ces initiatives favorisant l’insertion professionnelle des jeunes sur le marché du travail.