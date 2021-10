Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

A l'occasion d'octobre rose, mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, la Ville de Saint-Paul se mobilise. Sur le débarcadère, un ciel fait de plus de 600 soutiens-gorge roses a été installé, afin d'interpeler les passants et automobilistes sur le cancer qui tue le plus de femmes à La Réunion. Par ailleurs, la nuit tombée, l'Hôtel de Ville s'illuminera tout au long de ce mois de l'emblématique couleur d'octobre. Un mois pour rappeler combien le dépistage est important et peut sauver des vies. (Photo : ville de Saint-Paul)

