Nous publions ci-dessous le communiqué de la commune Saint-Pauloise

"Les travaux de bétonnage des voies d’exploitations agricoles Chemin Bras-Mort et Chemin Furcyont été terminés en septembre 2021. Pour marquer le coup, deux inaugurations ont été organisées le vendredi 08 octobre 2021 en présence du maire Emmanuel Séraphin, des élus du Conseil Municipal, des représentants du Conseil Régional et du Conseil Départemental, respectivement Jean-Bernard Maratchia et Adèle Odon et du président de la Chambre d’agriculture, Dominique Vienne. Les agriculteurs et riverains des deux secteurs ont également été conviés.

Découvertes pédagogiques avec le Syndicat du Sucre de La Réunion et le CRIJ Réunion (Centre Régional Information Jeunesse Réunion), dévoilement de plaques, riz-chauffé, plantation d’arbres endémiques, mise en valeur des produits du terroir, maloya et démonstration de coupe mécanique étaient au programme de cette matinée d’inaugurations entre les discours des officiels.

À travers la réalisation des chemins d’exploitations à vocation rurale, Chemin Bras-Mort et Chemin Furcy, la ville de Saint-Paul souhaite conforter son objectif de valorisation et de développement des hauts du territoire communal. En effet, La Réunion présente une topographie relativement pentue, surtout à mi-hauteur, où se trouvent les terres agricoles desservies, à travers les champs, par des chemins d’exploitations rurales en terre. Les conditions météorologiques tropicales (averses soutenues, cyclones…) transforment les chemins régulièrement en rivière et les rendent difficilement praticables.

Le bétonnage de ces chemins a donc pour objectif de les rendre carrossable par tout temps et permettre ainsi la valorisation de ces terres agricoles de l’ouest qui disposent désormais d’un fort potentiel de développement avec l’Irrigation du Littoral Ouest (projet ILO).

Les travaux ont consisté à :

- dégager les emprises des chemins de terre

- terrasser et niveler les chemins

- constituer une couche d’assise de la chaussée

- bétonner la chaussée de 4m de large sur 15 cm d’épaisseur

- canaliser les eaux pluviales de ruissellement avec des bordures, fossés, passages à grille, buses et caniveaux maçonnés jusqu’aux exutoires naturels (thalweg, ravine).

Financées par le Feader, le conseil départemental et la Ville de Saint-Paul, ces 2 voies, longue de 2165 m pour le chemin Bras-Mort et 2890 m pour le chemin Furcy, font partie d’un programme de 14 voies, démarré en 2007.

Il s’agit en finalité, pour la municipalité, de mettre en exergue les richesses du territoire communal et permettre le désenclavement des hauts afin de donner de l’attractivité au secteur agricole tout en accompagnant sa redynamisation".