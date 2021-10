Ce samedi 8 octobre 2021, de couples du quartier de Bellemène Saint-Paul ont célébré leurs noces de diamant (60 années de mariage). Marc et Yvette Relique et Maximin et France Jean-Baptiste ont ainsi pu renouveler leurs voeux en présence du maire Emmanuel Séraphin et de l'adjoint de quartier, Jean-Noël Jean-Baptiste, qui sont tous les deux originaires du quartier et qui ont côtoyé ces deux couples.

Marc et Yvette Relique, tous les deux 84 ans et nés à 9 jours d’intervalle, sont venus se dire " oui " à nouveau, devant le maire, à l’Hôtel de Ville de la commune. En présence de 6 des 8 enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants et tous les proches, c’est avec beaucoup d’émotion et de sincérité que ce moment a été vécu par l’assemblée présente dans la salle du Conseil municipal.

De ses années de maçon, Marc garde le souvenir d’un travail harassant mais qui lui a permis de construire une vie de famille, de nourrir les enfants et de les élever afin qu’ils ne manquent de rien. Yvette a elle aussi contribué à bien faire grandir leurs 4 filles et 4 garçons en s’occupant de la vie à la maison. Aujourd’hui, elle prend plaisir à profiter avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.

À Bellemène Canot, Maximin et France Jean-Baptiste, 85 ans et 82 ans, étaient à l’honneur. 5 de leurs 6 enfants étaient présents et ils ont tenu à organiser une salle verte pour ce jour particulier, en présence d’Emmanuel Séraphin et de son adjoint. Petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces et amis de la famille était également présents pour fêter cette cérémonie.

Maximin, agent communal à la retraite, et France, ancienne employée de maison, ont tous les deux contribué à élever leurs 6 enfants dans une atmosphère où a toujours régné beaucoup de solidarité et d’amour. Piliers d’une famille très unie, ils ont apprécié de partager ce moment avec tous ceux qui sont présents à leurs côtés depuis tant d’années.

