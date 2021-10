Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Saint-Paul, Ville d'Art et d'Histoire, accueille deux expositions hors les murs issues des collections du Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC) : "Nouvelles icônes, effigies de sel et d'or" est exposée jusqu'au 26 juin 2022 et "Protocoles sensitifs" jusqu'au 30 janvier 2022. Leur vernissage s'est déroulé ce vendredi 8 octobre 2021 à la Longère Sudel Fuma en présence du maire, Emmanuel Séraphin, de la deuxième adjointe à la culture, Suzelle Boucher, du président du FRAC, Mario Serviable, et de la directrice, Béatrice Binoche.

