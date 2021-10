Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 58 minutes

Comme chaque dimanche désormais, la Ville de Saint-Paul a piétonnisé son front de mer ce dimanche 10 octobre 2021, entre la rue Lépinay et la rue Suffren afin de permettre au public de déambuler et de profiter de cette zone. A cette occasion, la programmation a mis à l'honneur la magie du cirque, des jongleries, de l'initiation au tir à l'arc et du kart à pédales. Rendez-vous est d'ores et déjà donné ce dimanche 17 octobre autour de la thématique du sport.

