Dans le cadre de la 70ème édition de la semaine bleue, qui se déroule du 4 au 13 octobre 2021, des animations se dérouleront ce mercredi 13 octobre à la gare routière de Saint-Paul. Les gramounes seront à l'honneur avec une programmation qui leur est spécialement dédiée autour du bien-être, des activités physiques adaptées et de la santé (Photo mairie de Saint-Paul)

- au niveau du quai 70 : réflexologie plantaire et crânienne

- au niveaudu hall central et du point d’information : coiffure, épilation, soins du visage et onglerie

- au niveau du quai 79 : atelier d’activités physiques adaptées

- au niveau du quai du réseau Kar’Ouest : installation du Karavan Santé de la Ville pour le dépistage diabète, d’un stand de l’ARPS (association réunionnaise pour la prévention des risques) et d’un stand pour la lutte antivectorielle.

www.ipreunion.com / [email protected]