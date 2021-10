Dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation, la ville de Saint-Paul et l'association Riz Réunion organisant une dégustation de riz pluvial - 100% production locale - ce samedi 16 octobre 2021 à 10h sur le parking du CCAS de Saint-Paul. Nous publions ici le communiqué de la ville. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Journée mondiale de l’alimentation est l’une des manifestations les plus suivies du calendrier des Nations Unies. Le but est de sensibiliser l’opinion public tout en incitant à l’action au profit des populations victimes de la faim et en faveur d’une alimentation plus saine pour tous.



Des gouvernements aux entreprises privées, en passant par les agriculteurs, la société civile, ou encore par les collectivités, nous devons prendre le train en marche et penser à collaborer autrement et ce de manière plus équitable, durable et inclusive de la terre à la table. La municipalité de Saint-Paul, a donc un rôle à jouer dans la diversification agroalimentaire.



En effet, ces temps difficiles, marqués par la crise sanitaire liée à la covid-19, ont obligé nos planteurs, agriculteurs à produire autrement. Car s'auto-produire est surtout devenue une réelle ambition. La ville de Saint-Paul s'ouvre à ces nouvelles opportunités comme les circuits courts, la production locale en pensant à toutes les richesses, notamment le riz, que peut produire la Terre, source de vie.



À découvrir samedi 16 octobre au parking du CCAS.