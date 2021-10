Comme tous les ans, tous les troisièmes week-ends d'octobre, l'invitation à découvrir le monde de l'architecture lors des Journées nationales de l'architecture se déroule à Saint-Paul les 15, 16 et 17 octobre 2021. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La Ville de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, s’illustre une nouvelle fois dans cette programmation dédiée à la découverte de notre richesse patrimoniale avec des visites et balades dans des lieux dit exceptionnels (maison créole de cases pécheurs) et avec la mise en lumière de constructions en béton ou en bambou.



Une visite d'exception dimanche 17 octobre à partir de 8h30 - à la découverte de cases pêcheurs de la Baie de Saint-Paul. Une balade qui vous conduira sur le long de l’ancien tracé du chemin de fer à la rencontre d'un patrimoine architectural encore méconnu symbole de l'Histoire contemporaine de l'île de La Réunion



Partir de l’existant pour se réinventer, s’adapter constamment à l’évolution de la société, construire en protégeant nos vies et tout ce qui nous entoure, est un réel défi aux multiples enjeux: écologiques, climatiques, sociaux, économiques et scientifiques.