Découvrir la peinture, confectionner un kayamb, créer un bob, réaliser de la gravure sur galets, danser le hip hop, faire de la musique... L'opération Vacances culturelles revient du 18 au 22 octobre 2021 à Saint-Paul. Nous publions ici le communiqué de la ville. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Plusieurs ateliers réservés aux enfants âgé·es de 8 à 12 ans et plus et à leurs parents vont se dérouler dans plusieurs Bassins de vie du territoire. Au CASE de la rue Jacquot à Saint-Paul centre, à la salle polyvalente de Bras Canot au Guillaume, à la salle polyvalente de Ruisseau à La Plaine/Bois-de-Nèfles et au CASE de Grand Fond à Saint-Gilles-les-Bains.

Attention, il faut obligatoirement s’inscrire à chaque atelier au 02 62 34 49 20 ou à l’adresse suivante ([email protected]). Il n’y aura pas de repas sur place lors des ateliers.

Ces " Vacances Culturelles " constituent une déclinaison de L’été culturel, un dispositif piloté par le Ministère de la Culture. Ce rendez-vous proposé à Saint-Paul vise à permettre aux jeunes et aux familles, ne partant pas en vacances d’accéder à une offre culturelle de qualité pendant les vacances scolaires.

Ce dispositif permet également à la commune d’accompagner les artistes et les professionnels de la filière culturelle. Pour rappel, depuis le début de la crise sanitaire, la Ville de Saint-Paul soutient fortement le monde de la culture. Proposant un programme diversifié et des manifestations adaptées au protocole sanitaire lié à la Covid-19.

Les actions mises en place reposent sur l’éducation artistique et culturelle, la transmission de connaissances, la rencontre vivante avec les artistes et la pratique. Ces Vacances culturelles vont se tenir dans le cadre d’un protocole sanitaire adapté au contexte sanitaire actuel. Le port du masque et les gestes barrières restent obligatoires. La Ville applique la réglementation édictée par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid.