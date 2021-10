Après un atelier de confection de Bob et de Kayamb, les marmay de Saint-Paul se sont lancés dans l'initiation au Maloya et à ses instruments, ce jeudi 21 octobre, à la Case de la Rue Jacquot (Photo Saint-Paul)

"Mise en avant de l’éducation artistique et culturelle, transmission de connaissances et rencontre vivante avec les artistes, ces Vacances culturelles riches en découvertes font le bonheur des enfants. Accompagnés d’un artiste péi, ils nous ont dévoilé leur talent de musicien. C’est dans la joie et la convivialité que les petits comme les grands, se sont pris au jeu, en présence de l’adjointe à la Culture, Suzelle Boucher" détaille la commune