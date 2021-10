Toutes les bonnes choses ont une fin, c'était le cas pour ce jeudi 21 octobre 2021 pour les Vakans Marmay à l'îlet des Orangers, dans le cirque de Mafate. Les 63 marmay des différents îlets de Mafate ont profité de multiples activités durant 3 jours.

En commençant tous les matins avec un réveil musculaire, le programme était rythmé d’initiation au self-défense et des gestes qui sauvent, d’atelier de fabrication de cerf-volant, de conte lontan avec la conteuse Dominique Dambreville et de la rencontre de l’artiste Abdoul.



"Saint-Paul, Ville humaine et solidaire, tient à remercier l’équipe d’animateurs de la commune et ses artistes, pour avoir offert des vacances exceptionnelles que les jeunes Mafatais et leurs familles n’oublieront pas de sitôt. On leur dit à bientôt, pour les prochaines vacances" note la commune